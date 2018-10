'Annabelle 3' terá retorno de Vera Farmiga e Patrick Wilson

A história do filme deve se passar antes do primeiro Invocação do Mal (2013) | Foto: Reprodução

Vera Farmiga e Patrick Wilson irão participar pela primeira vez em um derivado de Invocação do Mal como os personagens Lorraine e Ed Warren. Segundo divulgado nesta quarta-feira (17), pelo site Deadline, ambos foram confirmados no filme Annabelle 3.

"A trama acontecerá na casa dos Warren, e mostrará o momento em que Annabelle entra para a sala dos artefatos. Assim como o Monstro do Pântano, qualquer ambiente onde Annabelle está será afetado", revelou o diretor Gary Dauberman ao portal Cinema Blend.

A história do filme deve se passar antes do primeiro Invocação do Mal (2013), no qual a boneca aparecem como um item do museu dos protagonistas.

Annabelle 3 tem estreia prevista para o dia 3 de julho de 2019.

Leia mais:

Estreias de filmes de terror dominam a semana nos cinemas de Manaus

Ficção científica marca as estreias do cinema na 2ª semana de agosto

Casa 'abandonada' é refúgio de traficantes no Cidade de Deus