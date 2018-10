Whindersson homenageia Manaus no Instagram e agradece carinho de fãs

O artista vai se apresentar na cidade no próximo dia 8 de dezembro | Foto: Divulgação

Manaus - Pelo Instagram, o humorista Whindersson Nunes homenageou Manaus pelos seus 349 anos, completados nesta quarta-feira (24). Em tom saudosista, ele lembrou da primeira vez em que se apresentou na cidade e admitiu que seu sucesso atual também foi causado pelo carinho manauense.

O vídeo da publicação marcou a entrada de sua última vez na cidade, em 14 de outubro do ano passado, durante um show no Ginásio Poliesportivo do Amazonas, situado no bairro Flores, Zona Centro-Sul. "Não poderia deixar de parabenizar essa cidade depois de tanto carinho", diz trecho da legenda.

O artista ainda confessou segredos de carreira na primeira vez que subiu em um palco da cidade. "Convenci o contratante e enchi a cabeça dele dizendo que ia dar certo, que meus fãs iam aparecer. No final, teve gente e não foi pouca", admitiu.

O próximo show do humorista está marcado para o dia 8 de dezembro, no mesmo local onde esteve em 2017, antiga Arena Amadeu Teixeira. A venda de ingressos para a apresentação de “Eita, Casei!” já está disponível e o primeiro lote custa R$ 35 (arquibancada superior), R$ 60 (arquibancada inferior), R$ 100 (cadeira especial) e R$ 150 (cadeira premium). Todos estes valores são referentes à meia-entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Ramsons (shoppings Amazonas, Sumaúma, Manauara, Via Norte e Grande Circular).

