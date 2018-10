Giovanna Lancellotti nega ser pivô do fim de namoro de Bruna e Neymar

Giovana Lancelotti faz o papel de Rochele na novela Segundo Sol, da TV Globo | Foto: Reprodução Instagran

A atriz Giovanna Lancellotti, a Rochele de Segundo Sol, foi apontada por um colunista como pivô do fim da relação de Neymar e Bruna Marquezine. A internet foi à loucura quando a atriz curtiu um comentário que falava sobre o boato. Muita gente começou a entrar no perfil da atriz para perguntar se a acusação era verdadeira. Cansada da boataria, Giovanna Lancellotti respondeu alguns fãs.



"Gente, que horror isso tudo, na boa! Isso acontece porque as pessoas ficam comentando absurdos! E quando vou apagar (porque não tem NENHUM fundamento) às vezes curte na hora de selecionar. Pelo amor de Deus, tô vivendo minha vida, focada no meu trabalho, parem com isso!!! Que coisa feia", completou.

Uma fã questionou: "queria saber como você tem paciência de responder gente chata falando coisas sem funtamento?!". "Eu não tenho. Aí é que tá! Haha", disse a atriz.



Ainda sobre o assunto, a irmã de Giovanna teria curtido um outro comentário sobre o assunto. Que Neymar estaria esperando a atriz terminar com o namorado para se aproximar dela. "Tu acha bonito tua irmã curtir comentário falando da depressão alheia? Querendo aparecer às custas de outra atriz, é porque tá faltando talento aí, né", acusou uma jovem.



A atriz revidou: Ah, gente! Pelo amor de Deus, eu curti vários comentários me xingando sem querer, na hora de apagar, e não vi NENHUM print disso. Engraçado, né?! Vocês estão querendo montar um CIRCO nessa história", finalizou.

Eita bafão no mundo dos famosos!!!

