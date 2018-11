Neymar curte foto de Giovanna Lancelloti e aumenta boatos sobre namoro

Após se separar novamente de Bruna Marquezine, os fãs do jogador Neymar já querem que ele emplaque namoro com a atriz Giovanna Lancellotti, mesmo quase dois dias depois dela ter negado ser o pivô da separação do antigo casal.

Nesta quinta-feira (1º), aumentou os rumores de que os dois estariam se conhecendo melhor, já que o craque do Paris Saint-Germain curtiu uma foto da Giovanna no Instagram e reacendeu os boatos.

“Linda, maravilhosa. E o Neymar curtiu! Amei”, observou um seguidor.

O perfil da atriz na rede social teve inúmeros comentários falando sobre o suposto relacionamento e o burburinho só aumenta, gerando a felicidade de fãs dos dois talentos.

Leia mais:

Bruna Marquezine confirma o término do namoro com Neymar

Fotos sensuais de Marquezine pesaram na decisão de Neymar