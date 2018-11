Fernanda Lima manda recado após ataque de Eduardo Costa em rede social

Após ser chamada de imbecil por Eduardo Costa, Fernanda | Foto: Reprodução

Fernanda Lima quebrou o silêncio, após ser atacada por Eduardo Costa, nas redes sociais, por seus discursos de empoderamento feminino no “Amor & Sexo”, da Globo, por meio de uma mensagem publicada no Instagram, na noite da última quinta-feira, 8.



A apresentadora rebateu os comentários e disse que a atração está de pé até hoje porque a motivação de sua equipe e de todas as mulheres é “provocar”.

“O programa mulher, que foi ao ar esta semana, foi gravado em julho, e assim como os outros tem sido preparado com esmero e carinho há meses. Nossa equipe está muito feliz com os debates que o programa mulher tem gerado, pois a nossa motivação é provocar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e como podemos desconstruir as estruturas machistas, homofóbicas e racistas que aprisionam as mulheres e homens. O amor cura”, escreveu.

A famosa também aproveitou para agradecer o apoio dos fãs, amigos e familiares, que ficaram ao lado dela no momento da repercussão das agressões do cantor sertanejo.

“Gostaria de agradecer o carinho das pessoas que têm se manifestado positivamente em relação ao programa que foi ao ar na última terça-feira, sobre a mulher. Estou recebendo muito amor e com isso renovando minhas energias para seguir a caminhada. É muito importante receber o reconhecimento do papel de ‘Amor & Sexo’ em defesa da igualdade e da diversidade. É um trabalho que leva meses para ser desenvolvido, com cada tema pesquisado, escrito e gravado com meses de antecedência”, completou.

Fernanda Lima foi atacada por Eduardo Costa | Foto: Reprodução

Entenda o caso:



O sertanejo Eduardo Costa revoltou-se contra um discurso feminista e empoderado de Fernanda Lima no Amor & Sexo e atacou a apresentadora em tom de ameaça, chamando-a de “imbecil”, além de propor boicote ao seu programa na TV Globo.

Através dos comentários da página do Instagram do perfil “Gina Indelicada”, Costa atacou Fernanda, incluindo questões políticas referentes ao presidente eleito Jair Bolsonaro, mesmo sem a apresentadora ter citado o nome do político do PSL.

“Mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras votaram no Bolsonaro e agora essa imbecil com esse discurso de esquerdista!!! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está”, afirmou o cantor.

Fernanda precisou trancar os comentários do seu perfil no Instagram para se proteger dos ataques que passou a sofrer na rede social. Em uma onda de solidariedade, várias famosas postaram mensagens de carinho e apoio para a apresentadora, mas uma das postagens que mais chamou atenção foi a de Rodrigo Hilbert. O marido postou a seguinte frase: “O amor que tenho por você é maior do que todo o ódio do mundo”.

