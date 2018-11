Casada, Letícia Colin é flagrada aos beijos com Caco Ciocler em bar

Brasil - Os atores globais Letícia Colin e Caco Ciocler, que atuam na novela Segundo Sol, foram flagrados aos beijos em um bar na última sexta-feira(9). Os dois não conseguiram esconder que algo está rolando nos bastidores da Globo. A informação é do colunista Leo Dias.

Ambos estavam em um bar conhecido como Ritual Chopp, localizado em Curicica, perto pro Projac. No local também estava reunidos outros atores globais pertencentes ao elenco de Segundo Sol.

O problema todo é que a atriz é casada com o ator Michel Melamed. A artista sempre foi discreta ao falar do relacionamento e assumiu recentemente que estava morando junto com ele.

Apesar do flagra, Letícia publicou uma foto no intsagram na madrugada deste sábado (10) com o marido mostrando que continua muito bem casado.