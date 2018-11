Vivian Amorim se despede do Vídeo Show e anuncia retorno no BBB19

| Foto: Reprodução/Instagram

Manaus - A amazonense Vivian Amorim, que foi vice-campeã da 17ª edição do Big Brother Brasil, anunciou, nesta quarta-feira (14), por meio de sua conta no Instagram, que neste fim de semana se despede do programa Vídeo Show, no qual era uma das apresentadoras.

O motivo, segundo ela, é ter sido convocada para voltar a trabalhar na próxima edição do reality show, o BBB19.

Confira a publicação na íntegra:

| Foto: Reprodução/Instagram

