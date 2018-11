Vídeo:Wesley Safadão afirma que traiu a atual mulher com a ex, Mileide

Afirmou no estúdio do Sbt para o jornalista Léo Dias, que já aprontou muito antigamente, mas que agora mudou e se arrepende. | Foto: Divulgação

Wesley Safadão afirmou em entrevista exclusiva para o jornalista Léo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, que traiu a atual esposa Thyane Dantas, com a sua ex- mulher, Mileide Mihaile. A reportagem foi transmitida hoje (26) no programa.

Safadão afirmou no estúdio do SBT para o jornalista Léo Dias, que já aprontou demais, mas que agora mudou, e se arrepende. "Todo dia você está num local diferente. E outra coisa, você sai com os amigos, tem bebida. E o cara não te chama para ir jantar na casa dele. O cara te chama para ir. E você vai. É verdade e não me orgulho. Mas hoje me orgulho do cara que sou. Chegamos a acabar por conta de traição minha", afirma o cantor.

Wesley ainda afirmou que passou 2 anos com Mileide sendo sua amante (com quem foi casado em 2012), enquanto já vivia com a sua atual esposa, Thyane. "Nos primeiros 2 anos, cheguei a ter relacionamento com a Mileide. A gente começou a namorar. Eu era apaixonado pela Thyane, mas eu queria ter vida de solteiro e estar namorando. As atitudes erradas do Safadão ficaram para trás", concluiu.

Filhos

Wesley foi casado com Mileide Mihaine, com quem teve um filho, Yudhy que hoje tem três anos. O cantor que hoje é casado com Thyane Dantas, tem 2 filhos, a pequena Ysis de 4 e o Dom de apenas 2 meses de casamento.

Confusão

Ele ressaltou ainda, que o caso envolvendo a pensão alimentícia, que a sua ex abriu contra ele o deixou decepcionado."Dei carro, apartamento e pensão. Dei uns três milhões de reais. Começou com 80 mil, depois foi para 150 mil. Ela queria isso de pensão ou uma porcentagem do que eu ganho", relembrou.



Além disso, o cantor desabafou que a sua maior tristeza foi da ex ter falado da questão ligada à paternidade e à mesquinharia.





Confira a entrevista:

