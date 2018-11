Baixa audiência na Rede Globo tira Boninho do comando de programas

De acordo com o site TV Em Foco, a Rede Globo realizou mudanças em sua alta cúpula, nesta terça-feira (27) e tirou José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, do comando de programas que enfrentam problemas de audiência.

Com o ibope em crise dos programas Vídeo Show e Amor & Sexo, além da saída de Eduardo Figueira, diretor de Produção, a emissora promoveu uma “dança das cadeiras” na direção e realizou mudanças, que começam a partir do mês que vem.

Com mais de 40 anos de conquistas, entre elas a reestruturação dos Estúdios, Eduardo Figueira, deixa a TV e quem vai assumir o posto é o atual diretor de Gênero – Variedades e Multitelas, Ricardo Waddington. Ele assumirá em dezembro e contará com o apoio de Eduardo por um período de transição até o final de maio de 2019.

Boninho, diretor de Gênero – Variedades, passará a ter sob a sua responsabilidade os programas de auditório (“Domingão do Faustão” e “Caldeirão do Huck”), os realities (“BBB”, “Popstar”, “The Voice” e “The Voice Kids”), os games (“Tamanho Família”, “Tá Brincando”, “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” e “Zero 1”) e os musicais (“Só Toca Top”, “Show da Virada”, “Festeja” e “Roberto Carlos”).

Já Mariano Boni, atual diretor-executivo de Jornalismo, passará a integrar o time do Entretenimento e terá sob a sua liderança os programas de entrevistas (“Mais Você”, “Encontro”, “Vídeo Show”, “É de Casa”, “Altas Horas”, “Amor & Sexo” e “Bem Estar”, que migra do Jornalismo para o Entretenimento) e os talk shows (“Conversa com Bial”).

No lugar de Mariano, para assumir a direção-executiva de Jornalismo, no Rio de Janeiro, Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo, convidou Ricardo Villela, hoje diretor regional de Jornalismo em Brasília. Já para o lugar de Villela, Ali Kamel contará com Luiz Ávila, hoje editor-chefe do “Jornal Hoje”, e convidou Claudio Marques, editor-executivo do “Jornal da Globo”, para substituir Ávila à frente do “Jornal Hoje”.

Conforme o site. o diretor-geral Carlos Henrique Schroder distribuiu nesta terça para a empresa o comunicado abaixo.

MOVIMENTAÇÕES NO ENTRETENIMENTO E NO JORNALISMO

Estamos em permanente movimento e evolução. A dinâmica de mercado, a forma de consumo e o conhecimento da jornada do nosso espectador nos fazem reavaliar, a todo momento, como construímos nosso conteúdo. Diante disso, dentro do processo de evolução no modelo de gestão dos Estúdios Globo, realizaremos várias movimentações no Entretenimento a partir de dezembro de 2018.

Eduardo Figueira, diretor de Produção, após mais de 40 anos de comprometimento e de uma carreira muito bem sucedida, deixará a Globo em seis meses. Ao longo desta história, alcançou inúmeras realizações e conquistas, sendo uma das mais recentes a reestruturação da Produtora, que fez com que chegássemos ao patamar em que nos encontramos hoje, com relevantes ganhos de eficiência nas operações e de qualidade na entrega dos nossos produtos.

Para assumir a posição de Figueira e trazer ainda mais alinhamento com o desenho artístico das nossas produções, convidamos Ricardo Waddington, atual diretor de gênero – Variedades e Multitelas, que também tem sido decisivo em nosso novo modelo de atuação. Ricardo, que assumirá em dezembro, contará com o apoio de Eduardo por um período de transição até o final de maio de 2019.

Neste processo de movimentação, identificamos a oportunidade de repensar o planejamento do gênero Variedades, que resultou nas seguintes mudanças:

Sob responsabilidade de Boninho, diretor de gênero – Variedades, ficarão os programas de auditório (“Domingão do Faustão” e “Caldeirão do Huck”), realities (“BBB”, “Popstar”, “The Voice” e “The Voice Kids”), games (“Tamanho Família”, “Tá Brincando”, “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” e “Zero 1”) e musicais (“Só Toca Top”, “Show da Virada”, “Festeja” e “Roberto Carlos”). Boninho segue imprimindo seu reconhecido olhar inovador, fundamental para seguirmos renovando modelos, divertindo e emocionando os brasileiros.

Para assumir outro conjunto importante de produtos de Variedades, convidamos Mariano Boni, atual diretor-executivo do Jornalismo. Na Globo desde 1991, Mariano participou da cobertura dos mais importantes acontecimentos do Brasil desde então, atuando como produtor e editor no “Fantástico”, editor-executivo do “Jornal Nacional” em São Paulo, editor-chefe do “Jornal da Globo”, chefe de redação de Rede em São Paulo e diretor regional de Jornalismo em Brasília. Seu novo desafio será atuar como diretor de gênero – Variedades dos programas de entrevistas (“Mais Você”, “Encontro”, “Vídeo Show”, “É de Casa”, “Altas Horas”, “Amor & Sexo” e “Bem Estar”, que migra do Jornalismo para o Entretenimento) e talk shows (“Conversa com Bial”).

Os eventos, como Carnaval e Criança Esperança, serão conduzidos pelo gênero Variedades, de acordo com a característica de cada evento.

Em função da ida de Mariano Boni para o Entretenimento, algumas movimentações também ocorrerão no Jornalismo, entre elas:

• No lugar de Mariano, para assumir a direção-executiva de Jornalismo, no Rio, Ali Kamel convidou Ricardo Villela, hoje diretor regional de Jornalismo em Brasília, que chegou à Globo em 2005, como editor de Política no “Jornal da Globo”, atuando na sequência como editor-executivo do “Jornal da Globo”, coordenador do “Jornal Nacional” em São Paulo, editor-chefe do “Jornal da Globo” e chefe de redação de Rede em São Paulo.

• Já para o lugar de Villela na direção regional de Jornalismo em Brasília, Kamel convidou Luiz Ávila, editor-chefe do “Jornal Hoje” e que já desempenhou diversas funções no Jornalismo, entre elas no “Jornal da Globo” e no “Jornal Nacional”.

Agradeço ao Figueira por sua enorme dedicação ao nosso Entretenimento, com a certeza de que deixou uma marca profunda na forma de produzir conteúdo na história da Globo e do Brasil.

Aos que assumem novos desafios, muito sucesso. Que continuem suas vitoriosas trajetórias na nossa empresa.Um abraço,

Carlos Henrique SchroderDiretor-geral da Globo

