Atriz Mariana Santos diz que já namorou mulheres

A atriz e humorista Mariana Santos, que faz parte da bancada do programa Amor & Sexo, revelou que já namorou mulheres.

"Sou muito tranquila com minha sexualidade. Já me relacionei com pessoas do mesmo sexo durante uma época. Tive curiosidade, experimentei, namorei, gostei. Foi uma experiência ótima", disse.

Na conversa com o Gshow, Mariana ainda acrescentou que as pessoas devem ouvir a si mesmas.

"A gente tem que estar aberto, dar vazão aos nossos desejos, não ter preconceito e ser feliz. O importante é isso", completou a atriz.

