Marina Ruy Barbosa cita luta contra síndrome do pânico

Manaus- Eleita Mulher do Ano pela revista "GQ Brasil", Marina Ruy Barbosa abriu o coração para a revista e revelou que enfrentou síndrome do pânico no passado, assim como Gisele Bündchen. "Tive momentos em que não acreditei em mim, medos, inseguranças, início de síndrome do pânico. Mas passou. Entendi que eu era, sim, capaz e que tinha sempre que me manter firme para realizar meus sonhos. Não podia deixar nada nem ninguém me parar. E eu não vou deixar", garantiu.

ATRIZ AFASTA RÓTULO DE FRÁGIL: 'SOU MUITO CERTEIRA NO QUE ACREDITO'

Por muito tempo, a ruiva foi rotulada como "perfeitinha" ou "princesa". Porém, a atriz reprova a fama e afasta a ideia de ser uma mulher vulnerável. "Sabem tanto de mim que até me assusto. Mas muita gente acaba pensando que sou frágil e doce [risos]. Sou canceriana. Claro que sou super sentimental, mas sou muito certeira naquilo que acredito e no que quero."

RUIVA COMEMORA PRÊMIO: 'AINDA ME VEJO MUITO MENINA'

No palco da premiação, a atriz agradeceu pelo reconhecimento da publicação: "Estou nervosa e emocionada com todos esses discursos e histórias tão lindas e inspiradoras. Ser eleita Mulher do Ano é muita responsabilidade. Ainda me vejo muito menina, mas muito mulher, sempre focada em minhas metas e fazer o meu melhor. Paro e penso: o que faz uma mulher ser a mulher do ano? A gente tem que ser grata! Agradeço a todos que me convidaram na minha carreira para trabalhar, e as pessoas que me incentivam a trabalhar e acreditar em mim – e também a todos os 'nãos' que recebi na minha carreira". Para finalizar, a ruiva destacou que 2018 foi um ano agitado no trabalho: "Nesses 12 meses, vivi mais a vida de minhas personagens que a minha. Este prêmio, é para minhas personagens, e de todas as mulheres que habitam dentro de mim, e todas as mulheres do mundo. Incansáveis e guerreiras que me inspiram diariamente. Desejo que todas essas mulheres tenham a chance e direito de mostrar seu melhor".

Leia mais:

Moradores do bairro Redenção recebem o Busão Cultural. Confira

Pop Italiano_ Mafalda Minnozzi volta a Manaus com 'Romantica Bossa'