Papai Noel chega ao Parque da Criança neste domingo (2)

Manaus - O encontro entre a criançada e o bom velhinho já tem data e hora marcada. Neste domingo (2), o Papai Noel chega no Parque Cidade da Criança, localizado na Avenida André Araújo, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 16h.

O parque vai ser palco também do espetáculo "O Natal do Abraço - A Magia Continua", que contará com diversos personagens natalinos. O evento é organizado pelo Fundo Manaus Solidário.

Visitas

A visitação à Casa do Papai Noel será até o dia 23 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 16h às 19h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h, onde o Papai Noel fará fotos e receberá cartinhas dos pequenos.

A expectativa é reunir mais de 10 mil pessoas na chegada do Papai Noel. A programação contará, ainda, com outras atrações, como a Orquestra do Abrigo Moacyr Alves e uma banda formada por alunos da rede municipal de ensino.

“O Natal é um momento mágico, é um período onde as famílias estão mais próximas e vivem juntas esse período simbólico no ano. Pensando nisso, a prefeitura preparou uma programação especial para a chegada do Papai Noel e todas as crianças e suas famílias poderão se divertir e vir visitar o bom velhinho no Parque da Criança”, concluiu o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

