CrossFit Ponta Negra inaugura nova unidade com show de banda local

Manaus - Em comemoração de um ano de funcionamento o CrossFit Ponta Negra inaugura, nesta sexta-feira (30), uma nova unidade, localizada na rua Rio Mar, 215, Vieiralves. O evento será às 19h, com uma programação que inclui treino especial em grupo, show da banda Belladona, degustação de comidas saudáveis e sorteio de brindes.

Durante o evento terá “aulão” especial com coachs do CrossFit Ponta Negra, que irão apresentar a modalidade para alunos iniciantes e realizar uma série de exercícios para quem já pratica esse tipo de treino. A banda Belladona será responsável por animar o público, ao som de muito rock internacional. No setlist, terão sucessos de bandas Pearl Jam, Creed, Strokes e Beatles.

Entre as aulas oferecidas na nova unidade estão Levantamento Olímpico, Mobilidade, Condicionamento e Ginástico, que são atividades que utilizam o peso do próprio corpo para realizar o exercício. Os alunos tem acompanhamento personalizado de coachs treinados, além de estrutura completa de equipamentos.

Segundo o diretor do CrossFit Ponta Negra, Frederico Reston, a procura por aulas dessa modalidade tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Essa demanda é motivada, principalmente, diz ele, pelo desejo de obter qualidade de vida e saúde. “Por ser uma aula bastante dinâmica, muitas pessoas se identificam com o crossfit e gostam desse tipo de exercício”, afirmou.

*Com informações da assessoria

