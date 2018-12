Amigas inseparáveis, Xuxa e Ivete evitam encontro em festa da revista

O afastamento entre as duas estaria relacionado a um compartilhamento de fotos | Foto: Reprodução/GNT

Campeã de capas da revista "Caras", tento estampado cerca de 100 edições, a atriz, cantora e apresentadora Xuxa Meneghel foi uma das convidadas especiais da festa de 25 anos da revista. As informações são do Portal UOL.

Apesar de ser uma das mais tietadas entre as personalidades, o que mais chamou a atenção do público foi a distância regular entre Xuxa e Ivete Sangalo, justo as duas, as grandes e inseparáveis amigas de tanto tempo.

Ao chegar na Cidade das Artes, onde o evento foi realizado, Ivete foi direto para o camarim, de onde só saiu para apresentar o show, iniciado já sem a presença de Xuxa, pois naquela altura já havia deixado o evento.

O afastamento, segundo o noticiado, estaria relacionado a um compartilhamento de fotos das gêmeas de Ivete, nascidas em fevereiro deste ano, supostamente feito por Xuxa. No entanto, a eterna rainha dos baixinhos nunca confessou.

