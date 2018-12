Apresentador Luiz Bacci passa por cirurgia de emergência

| Foto: divulgação

São Paulo (SP) - O jornalista Luiz Bacci precisou passar por uma cirurgia de emergência após uma crise de apendicite no último sábado (1°). Ele é apresentador do programa Cidade Alerta, da Rede Record, e está internado no Hospital Sírio Libanês. As informações são do site TV e famosos.

Ao jornalista Flávio Ricco, da coluna TV e Famosos do site UOL, Bacci afirmou que teria apresentado o programa "no sacrifício" na última sexta-feira (30). "A operação transcorreu normalmente. Ontem eu não estava bem, achei que era virose. Agora dependo do médico para me liberar", disse o repórter.

Bacci ainda está sem previsão de alta. Com isso, o Cidade Alerta, que tem se destacado como uma das maiores audiências da Record, deve ficar desfalcado nos próximos dias.

