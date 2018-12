Amazonense Marcella Bártholo vence concurso musical, no Rio de Janeiro

Manaus - A cantora e atriz Marcella Bártholo foi a campeã do concurso musical “A Voz do Pinheiro 2018”, na categoria Teen, neste final de semana. O torneio que possui votação pela internet, pertence a programação da feira cultural produzida no Rio de Janeiro.

O concurso foi dividido em duas fases. Marcella concorreu com 60 cantores, na primeira, ela homenageou a cantora Whitney Houston, interpretando um dos seus grandes sucessos “I have nothing”. Para passar para a final, os concorrentes precisavam ter o maior número de curtidas no vídeo de apresentação divulgado nas redes sociais.

Na final, ela competiu com 12 pessoas. A amazonense cantou “Quando a chuva passar”, de Ivete Sangalo. “É sempre uma honra poder mostrar um pouco daquilo que amo fazer, que é cantar. Fiquei muito feliz com o resultado, principalmente, porque os outros participantes são de alto nível e de um talento enorme”, disse.

A feira cultural contou ainda com apresentações de dança, teatro e exposição de artes.

