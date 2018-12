Sophia Abrahão não se dá bem com a sogra, diz apresentador do SBT

Em um relacionamento sério com Sérgio Malheiros desde o início de 2015, a apresentadora e atriz Sophia Abrahão nunca teve um bom convívio com a sogra, dona Gláucia. Elas nunca se deram bem e Sophia faz questão de não interagir com a família do ‘namorido’.

O problema foi escancarado nos últimos dias com o casamento da mãe do ator. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, Sophia não compareceu à troca de alianças da sogra com o seu marido, que é militar. Dizem que ninguém sentiu falta da ruiva.

Sophia apresenta o Vídeo Show e tem status de estrela dentro da emissora. Desde algum tempo ela tem sido considerada necessária para que o programa vespertino da emissora reaja na audiência e contorne a péssima fase que vem vivendo.

O ator Sérgio Malheiros mostrou quem é que manda na relação com Sophia Abrahão. Os dois já moram juntos, mas ainda não oficializaram o relacionamento. Contratados da Globo, ele na dramaturgia e ela como apresentadora do Vídeo Show, eles causaram durante a festa da revista Caras no Rio de Janeiro.

Impedida

Sophia, em um determinado momento, foi abordada por uma produtora do SBT, que a perguntou se ela poderia conversar com a reportagem do programa Fofocalizando. A apresentadora da Globo prontamente atendeu ao pedido da produtora, mas na sequência foi impedida pelo namorado.

Malheiros questionou se Sophia ia realmente dar entrevista para o programa de fofocas, se referindo de forma irônica. Sophia, sempre simpática e atenciosa com a imprensa, deu meia volta e não falou com o repórter Gabriel Cartolano.

Leia mais:

Chegada do Papai Noel inicia programação de Natal no Parque da Criança

Apresentador Luiz Bacci passa por cirurgia de emergência