Cátia Paganote revela em entrevista que beijaria Léo Stronda

A ex-participante do programa A Fazenda, Cátia Pagonate, participou do programa Hoje em Dia da Record TV, na manhã da última segunda-feira (3). No programa, Cátia fez revelações e expôs sua opinião causando constrangimento no momento da entrevista.

Cátia Paganote foi eliminada recentemente do programa por agredir o participante Evandro Santos na piscina, em meio a um jogo de polo aquático. Pagonate foi apontada pelos telespectadores de estar interessada por Léo Stronda dentro do programa.

Em entrevista realizada para a ex participante e campeã da 9º edição da A Fazenda, Flavia Vianna, Paganote respondeu perguntas do público. Entre as perguntas, uma se referia a Léo Stronda. Depois de relembrar o momento do beijo que aconteceu dentro da atração, ela confirma que o beijaria novamente fora do programa.

“Em momento algum rolou um clima?”, perguntou Flavia. “Não. É que assim, Ana Paula colocava pilha, a Perlla e eu pedíamos para parar. Eu tenho idade para ser a mãe dele”, explicou Paganote.

“Mas não desmerecendo porque o Léo é uma pessoa bacana. É um homem bonito, sensual e atrativo”, afirmou, mas após a exibição do vídeo do selinho, ela mudou de ideia. “Léo Stronda se quiser a gente pode repetir”, brinca a ex participante.

Mesmo sabendo que Léo Stronda continua namorando a ex-participante de A Fazenda, Luane Dias, Cátia não se sentiu intimidou depois de Vianna afirmar que Stronda está namorando.

