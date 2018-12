Safadão: Thyane processa ex-bailarina do Aviões do Forró por ameaça

Caso Safadão | Foto: Reprodução

São Paulo - De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, existe mais um capítulo polêmico envolvendo o caso de haters da internet e o casal Wesley Safadão e Thyane Dantas.

O Ministério Público do Ceará decidiu denunciar Jamile, ex-dançarina do grupo Aviões do Forró, por crime de ameaça contra a atual esposa do cantor.

