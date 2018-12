Bomba: casamento de Nicole Bahls vira caso de polícia após roubo

Rio de Janeiro - Nem tudo foi tão perfeito no casamento de Nicole Balhs na última terça-feira (04). A festança de casamento que ocorreu na Igreja de Nossa Senhora da Candelária no Rio de Janeiro foi marcada pela presença de diversos famosos, fartura de comida, muito luxo e polícia. Uma convidada teve o dinheiro, pertences e passaporte furtados — até o início da tarde desta quarta-feira (05) muitos integrantes do evento ainda estavam na delegacia.

Com informações do site SBT

