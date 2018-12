Marina Ruy Barbosa desafina e se irrita com imagens divulgadas na web

A atriz global Marina Ruy Barbosa não gostou nada das imagens de sua apresentação com o cantor Roberto Carlos circulando na internet e nos sites de fofoca. A gravação aconteceu nesta semana para o especial de fim de ano da Globo, mas ela não contava com o vazamento do vídeo, que começou a circular em um perfil no Instagram.

Prontamente, Marina foi até a rede social do jornalista responsável pela publicação e exigiu que as imagens fossem tiradas do ar. Ela só se esqueceu de um detalhe: Caiu na internet, já era… Muitas outras pessoas já haviam feito a captura do vídeo, que rapidamente se espalhou e acabou ganhando ainda mais repercussão. O que ela mais temia.

O assunto foi parar na TV e virou pauta no programa A Tarde é Sua, com Sonia Abrão, que ainda exibiu a mensagem enviada pela atriz para o jornalista em questão. No texto, ela mostrou toda a sua revolta e disparou: “Relaxa! Já foi! Já foi semeada a maldade com isso… faz parte do “game” de ganhar cliques. E você conseguiu”.

“Mas um conselho, como uma menina, de 23 anos, que corre atrás pra caramba dos sonhos, mas procura sempre o caminho da verdade e sem prejudicar ninguém. Não queira “usar” sua voz como jornalista de uma forma que machuque as outras pessoas. Se tiver críticas construtivas pra fazer, faça. Mas destrutivas são feias e nem um pouco admiráveis”, finalizou.

Confira o print a seguir:

| Foto: Reprodução

No show, sua entrada foi ao som da música ‘Menina’, cantada por ele. No entanto, segundo informações do portal UOL, entre um trecho e outro da canção Na Paz do Seu Sorriso, de 1979, ela acabou derrapando na afinação, mas nada que tirasse os olhos do músico para a sua beleza.

Aparentemente, ela derrapou porque estava bastante emocionada e nervosa, mas não comprometeu o desempenho da apresentação, que ficou deslumbrante. “Estou tão emocionada. Queria que esse momento se congelasse”, declarou a artista, que havia adiantado que não é cantora.

| Foto: Reprodução

“Certamente esse é um dos dias mais emocionantes e mais importantes da minha vida”, completou, deixando o palco ao som da música ‘Negro Gato’, que faz parte da trilha sonora da novela.

Na mesma apresentação, Roberto Carlos declarou ao público: “Que prazer rever vocês aqui novamente. Muito obrigado por todo carinho e por todo amor, que me alimentam profundamente. Falar de amor é o meu negócio mesmo…”.

O show será exibido dia 21 de dezembro na Globo e conta com direção artística de LP Simonetti, direção geral de Mario Meirelles e direção musical de Guto Graça Mello e do maestro Eduardo Lages.

