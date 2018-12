Marco Pigossi explica saída da Globo

| Foto: Reprodução

Galã e famoso por diversos papéis em séries e telenovelas da Globo, o ator Marco Pigossi diz que quer novidades na carreira. O último trabalho dele na emissora foi a supersérie "Onde Nascem Os Fortes", exibida no primeiro semestre deste ano. As informações são do site UOL.

"Eu precisava de desafio novo como ator. Explorar, brincar e me entender um pouco mais. Precisava morar fora, entender o mundo, viajar, ganhar, sabe? Ouvir, ver mais, foi uma necessidade minha mesmo. Eu senti em algum momento que eu já tinha usado meu repertório, estava emendando [trabalhos] muitos anos", disse o ator à Tatá Wenerck.

Marco conta que se repetiu por muito tempo. 'Por mais que eu tentasse distanciar, era sempre essa coisa de mocinho, eu ficava sempre dentro de um padrão de personagem. Queria explorar coisas diferentes", desabafou.

Após deixar a emissora, o ator participou de "Tidelands", uma séria australiana da Netflix, com estreia prevista para o dia 14 de dezembro deste ano. Na obra, ele vive Dylan, um homem que se envolverá com duas mulheres.

