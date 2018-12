Bronzeamento gelado é tendência para quem não gosta de sol

Manaus - Bronzeamento gelado em Manaus passou a ser uma das tendências na cidade. Este tipo de bronze é próprio para pessoas que não podem ou não gostam de tomar sol, este procedimento leva em torno de 30min e custa em média cem reais.

Suzielem Oliveira do Nascimento, 27, proprietária de uma clinica de estética,diz que até gravidas podem entrar nessa tendência.

A maior procura por esse tipo de procedimento estético são mulheres de 18 a 50 anos, que procuram ter a tão sonhada marquinha.

Suzielem explica que homens também a procuram para fazer o bronze "os homens também vem ao salão para ter um belo bronzeado, essa fase de que só mulheres fazem isso, já está ultrapassado".

Danielle Paiva Souza da Silva, 41, foi a pioneira com esse tipo de bronze em Manaus, ela fez cursos especializantes em Goiânia, Rio de Janeiro e Brasilia. Hoje dá aula para as profissionais da cidade e também para outros estados, sua agenda de viagem para aulas e palestras é bastante cheia.

Danielle diz que mulheres grávidas podem fazer o procedimento normal a partir de três meses de gestação, esse produto pode ser aplicado no rosto, de acordo com a solicitação do cliente essa aplicação pode ser a jato ou de forma esponjada e tem permanência na pele de até dez dias conforme o tipo de aplicação.

A dermatologista Dra Montaha explica que esse tipo de bronzeamento pode ser feito pois são utilizados produtos naturais, mas ressalta que precisa ter um cuidado maior com a pele.

"Este tipo de procedimento é recomendado contanto que tomem as precauções, por mais esses produtos sejam de origem natural pessoas alérgicas podem ter fitofotodermatose que ocorre pelo contato de determinadas substâncias, principalmente de algumas frutas cítricas e exposição solar, promovendo um processo inflamatório, causando manchas escuras e até queimaduras na pele, por isso após o procedimento usar protetor é fundamental".

A dermatologista explica também que a exposição ao sol é bastante recomendada, pois os raios solares contém vitamina D3, a mesma que é recomendada para cuidados com a osteoporose.

"O uso apropriado para pegar sol é de 08h às 10h e das 16h às 17h30, mas lembrando que para isso é preciso usar também o protetor solar para evitar algum tipo de queimadura, o fator do protetor varia bastante de pele para pele, algumas são mais sensíveis que outras, por isso é bom sempre procurar um dermatologista, usar produtos certos para cada tipo de pele".

