Sérgio Knust, ex-integrante da banda Yahoo, morre em acidente

Nascido em 19 de dezembro de 1965, no Rio de Janeiro, Sérgio Knust integrou a banda Yahoo em 1992 | Foto: Reprodução/@sergioknust

Na manhã desta segunda-feira (10), foi encontrado no bairro Córrego Dantas em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, o corpo do músico e guitarrista Sérgio Knust.

A família registrou o desaparecimento do cantor e pediu ajuda nas redes sociais. A pericia esteve no local para avaliar o que pode ter acontecido. O local do velório e o enterro ainda não foram informados.

Sérgio Knust

Nascido em 19 de dezembro de 1965, no Rio de Janeiro, Sérgio Knust integrou a banda Yahoo em 1992. A banda fez sucesso nacionalmente entres os anos 80 e 90, lançando vários sucessos nacionais. Sérgio também fez participações na carreira com a música gospel, cantando ao lado de vários artistas desse seguimento musical. Amigos, familiares e fãs lamentaram a morte do artista.

