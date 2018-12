Veja o modelo que é apontado como novo affair de Bruna Marquezine

Rodrigo Calazans, de 32 anos, com 1,84 metros de altura faz campanhas publicidades para as marcas famosas | Foto: Reprodução / Internet

A atriz Bruna Marquezine, separada há dois meses do jogador Neymar, fez a fila literalmente andar. A estrela global está de novo affair, o modelo Rodrigo Calazans. A informação foi apurada pelo UOL durante uma viagem dos dois, a trabalho, para Los Angeles. "Eles foram vistos juntos por vários brasileiros em uma festa", disse um amigo do modelo.

Os fã-clubes da atriz comentam até da possibilidade de um novo namorado e tiram sarro de Neymar. Comentários dos fãs como "Chora, Neymar! Olha o boy gatão que a Bruna está de olho"; "Eu curtia o Marlon Teixeira, mas esse é lindo também!"; "Ele é bem gostosinho, né Bruna?" estão presentes nas fotos do modelo. A atriz, inclusive, faz questão curtir os comentários.

Rodrigo Calazans, de 32 anos, com 1,84 metros de altura faz campanhas publicidades para as marcas Dolce & Gabbana, Pull e Gnat e Diesel, além de outras bem importantes no mundo da moda. O modelo é natural de Niterói, é surfista e quando adolescente tentou a carreira de jogador de futebol, o que não deu muito certo.

