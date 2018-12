Alexandre Frota admite gostar de homens e diz 'Sou resolvido'

Durante o programa de Cátia Fonseca, na Band, o ex-ator Alexandre Frota tornou a admitir que já sentiu atração por pessoas do mesmo sexo. Embora muitos fãs não se surpreendam essa confissão feita na edição desta terça-feira (11).

No início do programa, o ex-ator confirmou seus desejos sexuais por homens. “Se eu falar que não, é mentira minha. Mas sou um cara bem resolvido com isso e tenho a cabeça muito aberta com essas questões todas. Mas sou apaixonado por minha mulher e sei exatamente como penso e como vivo”, declarou.

O político, filiado ao PSL, mesmo partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, respondeu aos rumores de que prefere o filho adotivo ao filho biológico Mayã, que durante eleições afirmou que o pai iria fazer a mãe abortá-lo . “Sou muito apegado a meu filho adotivo e tive problemas com o biológico. Fui obrigado a responder essa declaração e não guardo rancor”, concluiu.



