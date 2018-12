Vídeo: Ana Hickmann volta a ser perseguida por suposta psicopata

Ana Hichmann afirma sofrer ameças de psicopata novamente | Foto: Divulgação

A apresentado Ana Hickmann afirmou em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (12), que está sendo novamente perseguida por uma pessoa nas redes sociais. Dessa vez por uma mulher, que possui o mesmo perfil de um suposto fã, que a fez refém no quarto de hotel, em Belo Horizonte, no ano de 2016.



“Mais uma vez estou sendo perseguida por uma pessoa totalmente descompensada, uma maluca. Ela começou mandando mensagens nas minhas redes sociais, me ofendendo, me falando absurdos. Ela tem o mesmo perfil do outro rapaz que quase tirou minha vida, apontou o revólver para a minha cabeça, quase acabou com a minha família”, afirma a apresentado desesperada.

A mulher no qual Ana Hickmann se referiu, se chama Fernanda Gualda, que tem informações disponíveis no perfil afirmando que a suspeita é brasileira porém vive em Portugal.

“Eu comecei bloqueando, mas percebi que a perseguição continua com meus amigos e familiares. Antes, a gente apagava e bloqueava. Agora não dá mais, eu não vou viver com medo”, completa Ana.“Ela está me assustando, me ameaçando, me coagindo. Eu tenho medo sim de pessoas que escrevem certos tipos de mensagem falando da sua moral, da sua família”, reitera.

"Não vou tolerar outro psicopata na minha vida. Pode ter certeza que as atitudes já estão sendo tomadas pra me proteger e proteger toda a minha família.", concluiu a apresentadora.

