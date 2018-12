Miss EUA detona miss Brasil e é acusada de xenofobia pelos internautas

Por falar mal no seu perfil do Instagram sobre a brasileira Mayra Dias e a Miss Camboja, a Miss Estados Unidos 2018, Sarah Rose Summer, está recebendo diversas críticas nas suas redes sociais.

A miss Estados Unidos, na companhia das misses Austrália e Colômbia, fez o seguinte comentário em uma transmissão ao vivo pela sua rede social:

"A miss Camboja não fala uma palavra em inglês e não tem nenhuma outra pessoa aqui que fale a sua língua. Francesca (Miss Austrália) disse que ela deve se sentir muito isolada. Eu acho que ela deve se sentir confusa o tempo todo!", disse.

Já em outra parte da conversa, as misses criticam o inglês da Miss Vietnã, pois, segundo Sarah, ao conversar com a miss, ela apenas sorri e não responde, por ter dificuldades com a língua.

Ainda na conversa das três, a miss Colômbia cita que a brasileira Mayra Dias não fala muito bem o inglês. Então, a representante dos Estados Unidos respondeu: tudo bem, pois a Miss Portugal também está presente e ambas podem conversar no próprio idioma”.

O Miss Universo 2018 ocorrerá no próximo domingo (16), na Tailândia.

O pedido de desculpas

Após o bafão e as acusações de xenofobia e até mesmo os pedidos de internautas por sua impugnação no Miss Universo 2018, Sarah Summers pediu desculpas ao postar uma foto abraçada a Miss Camboja e a outras misses em seu perfil no Instagram.

“O Miss Universo é uma oportunidade para as mulheres de todo o mundo aprenderem sobre as culturas, experiências de vida e pontos de vista de cada um. Todos nós viemos de diferentes origens e podemos crescer lado a lado. Em um momento em que pretendia admirar a coragem de algumas de minhas irmãs, disse algo que agora percebo que pode ser percebido como não respeitoso e peço desculpas. Minha vida, amizades e carreira giram em torno de eu ser uma mulher compassiva e empática. Eu nunca pretendia machucar alguém. Sou grata pelas oportunidades de falar com Nat, Miss Camboja e H'Hen, Miss Vietnã, diretamente sobre essa experiência. Estes são os momentos que mais importam para mim”, escreveu ela. Mayra Dias brilha com trajes de banho e de gala no Miss Universo 2018.

