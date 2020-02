Galeria dos Remédios agora conta com brinquedoteca

A brinquedoteca vai funcionar das 8h às 17h, de segunda a sábado. | Foto: Arquivo / Semcom

Manaus (AM) - Com a proposta de auxiliar os pais e ajudar no desenvolvimento das crianças, a Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro Histórico de Manaus, agora conta com uma brinquedoteca para atender crianças de 3 a 11 anos de idade, filhos de clientes e lojistas que atuam no centro de compras.

A brinquedoteca vai funcionar das 8h às 17h, de segunda a sábado, com oficinas, jogos didáticos e pequenos trabalhos manuais, confeccionados por meio de artesanatos em papel, EVA ou material reciclável. Para garantir a segurança das crianças na brinquedoteca, dois adultos estarão monitorando o momento de lazer. O local oferece, ainda, TV, água e banheiro exclusivo para o uso dos pequenos.

A idealizadora do espaço, Micheline Alves, diz que a brinquedoteca nasceu da vontade de trabalhar com crianças e para que pudesse dar apoio aos pais e mães que não tem onde ou com quem deixar os seus filhos na hora das compras na galeria.

Lojas

Além do novo espaço, o centro de compras oferece mais de 500 lojas, praças de alimentação com acessibilidade, vista para o rio Negro e serviços como o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), correios, banco 24 horas, central de artesanato e agência de vendas de passagens fluviais e recebimento e despacho de encomendas para todo o interior.

