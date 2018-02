'Sílvio Santos vem aí': dono do SBT completa 60 anos como apresentador

São Paulo - No dia 07 de fevereiro de 1958, há exatos 60 anos, o maior comunicador da história da TV brasileira, Silvio Santos (87), estreava como apresentador na TV Paulista, no comando do programa “Hit Parade”, que exibia quais eram as 10 músicas mais vendidas durante a semana.

Desde então, Silvio Santos também apresentou no canal 5 as atrações “Quando os Maestros se Encontram”, “Bolada Fik-Forte” e “O Grande Espetáculo” (ao lado da atriz Cacilda Lanuza).

A experiência fez com que dois anos depois, em 1960, Silvio Santos alugasse no mesmo canal o horário nobre das sextas-feiras, a partir de 3 de junho, para a estreia do programa “Vamos Brincar de Forca”, com sua apresentação.

O “Programa Silvio Santos” tem duração de 8h de programação aos domingos no SBT | Foto: Lourival Ribeiro/SBT

A atração era uma grande gincana baseada no tradicional “Jogo da Forca”, e contava com a participação dos clientes do “Baú da Felicidade”, que também está sob administração do comunicador há 60 anos, desde 1958. No ano seguinte, em 1961, a atração foi substituída pelo programa de perguntas e respostas “Ganhando e Apostando”, passando da noite de sexta para a de quinta-feira, que em 1962 daria lugar à primeira versão do “Pra Ganhar é Só Rodar”, atração que inovou com o pião que entregava prêmios.

Cinco anos depois de estrear como apresentador, Silvio Santos finalmente chega ao dia mais disputado da TV brasileira: o domingo. No dia 2 de junho de 1963, há quase 55 anos, estreava na TV Paulista (canal 5) o “Programa Silvio Santos”, na época dirigido por Luciano Callegari. A atração era formada por três subprogramas, são eles: “Cuidado com a Buzina” (primeira atração de calouros comandada por Silvio), “Roda Pião” (o famoso pião da fortuna que distribuía prêmios aos clientes do Baú) e “Justiça dos Homens” (dramatização de casos reais enviado por carta dos telespectadores).

O programa “Baú da Felicidade” é administrado há 60 anos pelo apresentador | Foto: Lourival Ribeiro/SBT

A atração também foi levada ao ar pela Rede Globo desde 1966, quando esta adquiriu a TV Paulista, até 25 de julho de 1976, período em que Silvio Santos pagava pelo horário àquela emissora. O maior comunicador da televisão brasileira inaugurou a sua própria emissora, a TVS, canal 11 do Rio de Janeiro, em 1976, onde o “Programa Silvio Santos” passou a ser exibido.

A atração com duração de 8 horas de exibição aos domingos era gravada em São Paulo, e teve como locação o “Teatro Manoel de Nóbrega” até chegar ao “Teatro Silvio Santos” tempos mais tarde, na zona norte da cidade. Em 19 de agosto de 1981, o patrão assinou em Brasília a concessão dos canais para a estreia nacional do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), emissora que hoje têm 36 anos de existência.

Apesar de outras atrações comandadas ao longo da carreira de Silvio Santos, é importante registrar o importante marco do “Programa Silvio Santos”, que permanece irreverente, atemporal e midiático até hoje como uma das maiores audiências da TV brasileira levada ao ar nas noites de domingo, a partir das 20h, no SBT.

