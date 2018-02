Lembra do 'Fantasia'? Programa fez sucesso na década de 90 no SBT

O programa esteve na grade do SBT durante seis anos | Foto: Arquivo SBT

São Paulo - Fantasia estreou em dezembro de 1997, ocupando as tardes da programação do SBT. O programa tinha um gostoso clima praiano e era comandado por Adriana Colin, Débora Rodrigues, Jackeline Petkovic e Valéria Balbi e muitas beldades no cenário!

Era só escutar a vinheta “Calor, céu azul, verde mar. Vem comigo nesse dia lindo” para correr ao telefone e ficar na expectativa de participar das diversas brincadeiras do programa, concorrendo a muitos prêmios. Mesmo quem não interagia ao vivo com as lindas garotas, acompanhava os jogos para ver se acertava o resultado. Era muito divertido!

Leia também: 'Sílvio Santos vem aí': dono do SBT completa 60 anos como apresentador

Nasce um Clássico

Fantasia estreou em dezembro de 1997, ocupando as tardes da programação do SBT. À frente da atração que tinha um clima praiano, estavam Adriana Colin, Débora Rodrigues, Jackeline Petkovic e Valéria Balbi. Algum tempo depois, Valéria deixou o programa, sendo substituída pelas então dançarinas do programa Amanda Françozo e Tânia Mara.

A novidade foi um verdadeiro fenômeno na programação do SBT. Para se ter uma ideia, em sua estreia, o programa recebeu tantas ligações que houve uma pane nos sistema de telefonia no estado de São Paulo! Basicamente, Fantasia era composto por brincadeiras lideradas pelas apresentadoras com a ajuda das assistentes de palco. Batalha naval, cruzadinha, jogo da memória, pára a bola, sete e meio e jogo da velha são alguns exemplos. Para participar, o telespectador tinha que ligar e brincava ao vivo. Carros, viagens e eletrodomésticos eram os principais prêmios.

O programa era composto por brincadeiras lideradas pelas apresentadoras com a ajuda das assistentes de palco | Foto: Arquivo/SBT

Inovações

Entre 1998 e 1999 Fantasia mudou de horário para a faixa do meio dia dos domingos e passou a ser apresentado por Carla Perez. Artistas convidados também faziam parte da atração. Devido a uma mudança nas leis brasileiras sobre ligações 0900, o programa saiu do ar em agosto de 1999. Porém, retornou em janeiro de 2000 com a novidade de ter dois apresentadores homens: Celso Portiolli e Otávio Mesquita.

“Era uma responsabilidade grande e uma exposição sem igual”, lembra Otávio. Para o apresentador, alguns fatos ficaram na memória: “o momento maior foi um tombo que eu tive, foi hilário! E claro que também me lembro das meninas que estavam no programa (risos)”.

Nesta nova versão, o programa passou a ser exibido nas tardes de sábado, ficando cinco horas direto no ar, e também contava com Christina Rocha, Márcia Goldshmidt e Lu Barsotti como apresentadoras. Em outubro de 2007, Fantasia entrou mais uma vez na programação, agora nas madrugadas, ficando no ar até março de 2008. Helen Ganzarolli, Caco Rodrigues e Luiz Bacci, por apenas dois programas, lideravam as brincadeiras.

Um show à parte

As dezenas de garotas que embelezavam a telinha eram um verdadeiro sucesso. As assistentes de palco ficaram conhecidas como Garotas Fantasia. Sempre sorridentes, alegres e a fim de interagir com o telespectador, elas dançavam, cantavam e, claro, participavam das brincadeiras, vibrando quando o participante acertava ou ficando triste quando errava. E quem não se lembra do momento da contagem regressiva do tempo de resposta, quando elas começavam a fazer uma coreografia especial?! Dedinho no pulso, indicando um relógio e, em seguida, apontando para a cabeça: “Pense logo, seu tempo está acabando!”.

Carla Pérez foi uma das apresentadoras do programa do SBT | Foto: Arquivo/SBT

Muitas famosas

Além de levar entretenimento a milhões de brasileiros, o Fantasia também revelou muitas estrelas. Adriana Colin: seguiu carreira como apresentadora e jornalista, fazendo parte por muitos anos do Domingão do Faustão, na Rede Globo.Jackeline Petkovic: ao deixar a atração, comandou o Bom Dia & Companhia.Amanda Françozo: seguiu carreira de modelo e apresentadora.Tânia Mara: investiu na carreira musical como cantora.Lívia Andrade, Ellen Roche, Fernanda Vasconcellos, Patrícia Salvador e Joyce Ribeiro são alguns nomes de Garotas Fantasia que hoje têm uma carreira consolidada como atriz,

Leia mais:

Motorista da Uber é amarrado e assaltado durante ‘corrida’ em Manaus

Sabonete de pupunha e buriti? Conheça o poder dos óleos amazônicos

Morador de rua é morto com quatro facadas no Jorge Teixeira