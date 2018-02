Gisele faz antes e depois no estilo 'Dona Florinda' e impressiona

São Paulo - A modelo Gisele Bündchen postou em seu instagram uma imagem de antes e depois seguindo o clássico #TBT (ThrowBack Thursday) - tag usada na rede social para postar fotos antigas que marcaram momentos da sua vida - e a diferença impressionou alguns usuários.

Nas montagem, Gisele comparou uma foto sua de 1994 com uma de 2015 "#throwbackthursday Dona Florinda desde 1994". A beleza da modelo é inegável e a foto prova que o tempo só fez bem para ela.

Leia também: Ainda não definiu? Confira nossas dicas de maquiagem para o Carnaval

Além da imagem, os comentários dos seus seguidores foram tão carinhosos que ganharam ainda mais destaque "Nada mudou" foi uma das frases mais comentados. Que linda e que carinho! Confira a imagem e veja o que achou.

Gisele Bündchen pede que Temer vete medidas contra Amazônia

A modelo Gisele Bündchen usou as redes sociais para fazer um pedido ao presidente Michel Temer. "É nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra. Michel Temer, diga não para reduzir a proteção na Amazônia", disse a artista no Twitter.

Gisele já tinha mandado recado parecido ao mandatário do país -também em publicação no microblog. "Michel Temer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira".

Os textos, com versões em inglês, remetem ao site WWF Brasil, que pede o veto integral de medidas provisórias que reduzem a proteção de 597 mil hectares de áreas protegidas na Amazônia, o equivalente a quatro municípios de São Paulo.

Resposta de Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) usou a rede social Twitter para responder a um pedido da modelo Gisele Bündchen. "Vetei hoje integralmente todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada da Amazônia", disse o mandatário em tuíte marcando o perfil da modelo e da ONG WWF no microblog.

Leia mais:

Lembra do 'Fantasia'? Programa fez sucesso na década de 90 no SBT

'Sílvio Santos vem aí': dono do SBT completa 60 anos como apresentador

Conselho de psicologia critica novela da Globo em comunicado