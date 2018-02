'Vocês queriam lacração, babys'? Cléo Pires aparece com seios de fora

Rio de Janeiro - Com look ousado e seios de fora tampados apenas com adesivos a triz Cléo Pires foi a sensação na Sapucaí. Na noite deste domingo (11) ela apareceu com a camisa cortada em formato de coração e com adesivos apenas nos mamilos para curtir o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro (RJ)

Nas redes sociais a atriz postou a seguinte frase: "Vocês queriam lacração, babys? Aqui estou toda trabalhada no coração pronta para curtir 100 carnavais em 1 no camarote Cerveja Itaipava ! Ahhh Sapucaí que saudade que eu tava do seu batuque ", publicou a famosa.

Cléo disse que está adorando a moda dos adesivos e chamou o 'look' de 'musa do amor''. Em entrevista a um site nacional ela confessa “Tenho muitas inseguranças, autoestima nunca foi fácil para mim. Mas temos que focar no que queremos, nos amar”, afirmou a atriz.



Ela completou ainda sobre os vários convites que já recebeu para participar do carnaval como rainha de bateria.

Outra com seios de fora

A outra atriz que também chamou atenção neste carnaval foi Bruna Marquezine. A atriz foi musa do Bloco da Favorita e escolheu um sutiã de pedrarias que cobria parcialmente seus seios. Em seu primeiro ano como musa, Marquezine, a malvada princesa Catarina de “Deus Salve o Rei” (Globo), afirmou sempre frequentar o Baile da Favorita.

“Estou fantasiada de Carnaval. Não precisa de tema para sair no Carnaval. Quero me divertir. Quero dançar”, disse a atriz.

