Receita de Camarão à milanesa e Bolo Luiz Felipe

Camarão a Milanesa e Bolo Luiz Felipe | Foto: Divulgação

Após a rotina do Carnaval, nada melhor do que voltar à vida cotidiana em grande estilo. Para esta quinta-feira o EM TEMPO dá a dica de duas receitas deliciosas que você já pode ir preparando para o fim de semana: O Camarão à Milanesa e o Bolo Luís Felipe. Vamos tentar usar suas habilidades culinárias. Confira os ingredientes e mãos à massa:



Camarão à milanesa



Ingredientes

250 g de camarões médios sem casca

1/2 xícara (chá) de vinho branco

2 colheres de azeite

2 dentes de alho amassados

Sal a gosto

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de farinha de rosca

2 ovos batidos

2 xícaras (chá) de óleo para fritar

Salsinha para decorar

Modo de Preparo

Tempere os camarões com vinho, azeite, alho e sal. Coloque a farinha em um prato fundo, a farinha de rosca em outra e os ovos batidos em outro prato. Empane os camarões, passando-os pela farinha de trigo, em seguida pelos ovos e por último na farinha de rosca. Na frigideira, aqueça o óleo e frite os camarões. Escorra-os e passe pelo papel toalha, para tirar o excesso de óleo.

Bolo Luiz Felipe

Ingredientes



5 ovos, 1 xícara de leite de coco, 1/2 xícara de queijo parmesão ralado, 1 xícara (chá) de farinha de trigo, 1/2 xícara (chá) de manteiga

Calda



2 1/2 xícaras (chá) de açúcar e 1 1/2 xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Preaqueça o forno em temperatura alta (220º C). Unte com manteiga uma forma de 25 cm de diâmetro. Em uma tigela refratária, junte ovos, leite de coco, queijo ralado, farinha de trigo. Misture bem, junte manteiga e misture novamente. Em uma panela, coloque açúcar, água, misture. Leve ao fogo alto e, mexendo sempre. Deixe o açúcar se dissolver e a calda começar a ferver, pare de mexer. Deixe a calda ficar em ponto de fio brando e tire do fogo. Despeje a calda fervente sobre a mistura na tigela e mexa até obter uma massa homogênea. Coloque a massa na forma, leve ao forno e asse por cerca de 50 minutos ou até o bolo ficar dourado. Tire do forno, deixe amornar, desenforme, coloque em um prato de servir e leve à mesa.