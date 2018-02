Wesley Safadão vai ser papai de novo

Neste sábado (17) o cantor Wesley Safadão e Thyane Dantas revelaram que estão grávidos. O anúncio foi feito na festa de aniversário de Thyane. No momento estavam presentes amigos e familiares que receberam com alegria a notícia.

O casal já havia feito declarações públicas sobre o desejo de aumentar a família. A gestação foi descoberta há cerca de duas semanas. Safadão é pai de Yhudy, sete anos, filho do primeiro casamento do cantor com a empresária Mileide Mihaile. E no casamento com Thyane tem a pequena Ysis de três anos.

Edição: Lívia Nadjanara

