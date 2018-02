Associação PanAmazônia promove encontro de sabores em Manaus

| Foto: Ed Blair

Manaus - Diferentes “amazônias” em um mesmo prato. Esse pode ser um resumo da proposta por trás do evento idealizado pela Associação PanAmazônia e pelo Restaurante Caxiri, que traz pratos assinados pela chef Debora Shornik e pelo chef convidado Beto Bellini. A ideia central é apresentar ao público de Manaus um pouco das inúmeras possibilidades de combinação de ingredientes regionais, dentro do conceito de “moderna gastronomia amazônica”. As reservas para prestigiar o cardápio exclusivo nos dias 22 e 23 de fevereiro, em Manaus, já podem ser feitas.



Ambos os chefs estão no elenco que compõem a primeira edição do livro “Gastronomia Panamazônica – As Melhores Receitas da Amazônia Continental”, organizado por Belisário Arce, diretor executivo da Associação PanAmazônia.

| Foto: Ed Blair

De acordo com o chef convidado Beto Bellini, o menu contemplará opções como o Consomé Sanoma, o Pirarucu com Vinagrete de Frutas Amazônicas e o Pudim de Tucupi Preto. “Além disso, vamos realmente misturar criações minhas e do próprio Caxiri”, diz.



Bellini é amazonense, mas reside em Boa Vista, em Roraima, há 10 anos. Ele foi o primeiro representante daquele Estado em um reality show de culinária de abrangência nacional, chamado Cozinheiros em Ação, do canal GNT. Beto Bellini hoje está engajado em projetos e estudos que desenvolvam e valorizem ingredientes e sabores de Roraima, buscando sempre firmar a identidade gastronômica do extremo norte com receitas autorais, tais como as que desenvolveu utilizando o Sanöma – os cogumelos Yanomami.

| Foto: Ed Blair

Como resultado dessas pesquisas e receitas desenvolvidas com os cogumelos, Beto Bellini foi convidado para apresentá-las durante um jantar oferecido pelo Instituto Socioambiental à comunidade Yanomami, que contou com a presença do renomado chef Alex Atala. Na ocasião, Atala experimentou os pratos desenvolvidos pelo chef roraimense e deu o seu crivo. “Pratos surpreendentes, com sabor, com textura, com cor e mais que isso, com uma mensagem de cozinha local que precisa ser conhecida e reconhecida”.



No cardápio de experiências de Beto Bellini, também estão como temperos a atuação dele como consultor no segmento da gastronomia para diversos empreendimentos como chef executivo do restaurante Ville Roy Picanha. Paralelamente, sempre manteve seus projetos pessoais: o restaurante “portas fechadas” Le Garage Jantar Gourmet e a confraria Clube Gourmet Roraima.

| Foto: Ed Blair

Descendente de russos, Debora Shornik, por sua vez, é paulista e mantém dois restaurantes Caxiri, sendo um em Manaus e outro em São Paulo. Além desses empreendimentos, Debora é responsável pelo Hotel Mirante do Gavião e pelos restaurantes Flor do Luar e Camu-camu, no Amazonas. Entre suas experiências profissionais, destaca-se ter trabalhado ao lado da “masterchef” argentina Paola Carosella.



Para Beto Bellini, o que o atrai na mistura de sabores de uma região é o “andar na contramão”. “Ou seja, ao invés de fazer trazer pratos da cozinha internacional, fazer a nossa culinária, com os nossos ingredientes, aquilo que sempre fizemos, sempre colocamos à mesa e, ao mesmo tempo, descobrir e apresentar também novos ingredientes, novas combinações e novas formas de montar isso tudo no prato”, explica. “Sou muito grato pelo convite a participar desse evento em Manaus”, completa.

| Foto: Ed Blair

O jantar está previsto para começar a ser servido pontualmente às 20h nos dois dias. O ideal é chegar com 30 minutos de antecedência ao Caxiri, localizado na rua 10 de Julho, 495 , ao lado do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. As reservas podem ser feitas pelos telefones (92) 99367-7358 e 3304-8300. O valor por pessoa é R$ 150, com direito a couvert, entradas, prato principal e sobremesa (bebidas não inclusas). O evento tem o apoio da Fogás.



Serviço: Evento gastronômico regional

Quando: 22 e 23 de fevereiro, às 20h

Onde: Restaurante Caxiri – Rua 10 de Julho, 495, Centro

Quanto: R$150 por pessoa

Informações:(92) 99367-7358 / 3304-8300

Realização: Associação PanAmazônia e Restaurante Caxiri