Ivete posta foto com filhas gêmeas e recebe carinho de fãs na internet

Na foto, Ivete aparece com as filhas gêmeas e ao lado do filho mais velho Marcelo e do marido Daniel Cady | Foto: Reprodução/Instagram

Salvador - A cantora Ivete Sangalo deu um show de fofura, na manhã desta terça-feira (20), ao publicar uma foto no Instagram amentando as filhas gêmeas e ao lado do filho mais velho Marcelo e do marido Daniel Cady. Esse é o primeiro registro da família completa desde o nascimento das meninas.

Na legenda da foto, a artista diz estar com saudades dos fãs, mas confessa estar vivendo o "mais pleno momento da vida".

Ela acrescenta que Marcelo, o primogênito da cantora, está participando ativamente dos momentos com as irmãs. Ivete diz na postagem que manda a foto da família, por meio da rede social, para matar a saudade e avisar que vai ficar mais ausente das redes sociais, devido aos cuidados que as gêmeas precisam.

Confira na integrada a postagem da Ivete:

Bom dia zamurinhos! Quanta saudade de vcs e dos nossos encontros. Mas, confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas. Marcelo tem participado ativamente. Enche as irmãs de carinho e toda atenção. E esse Papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor lindo Obrigada a vcs por tantas mensagens de amor e carinho. Amigos, fãs e família estão nutrindo nossos corações! Obrigada gente! Beijos de Marcelo, Marina, Helena, mamãe e papai.

Fãs

Em menos de uma hora, a publicação da cantora já tinha 1,3 milhões de curtidas e 47,6 mil comentários. Os seguidores da artista se derreteram com a foto. “É muita fofuraaaa em uma foto só”, escreveu uma internauta. “Ivete vc é puro amor, q sua vida seja repleta de felicidades com essa família linda”, disse outra.

“Genteeeeee! Confesso que estou apaixonada por essa foto. Que luz, que energia boa, que paz. Que Deus abençoe cada vez mais a sua família vevetaaaaaaaaa do meu coração”, elogiou outra.

