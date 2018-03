Ex-BBB Lucas Fernandes nega retorno de noivado com Ana Lúcia Vilela

O ex-BBB Lucas Fernandes negou que tenha reatado o noivado com Ana Lúcia Vilela | Foto: Instagran

O ex-BBB Lucas Fernandes negou que tenha reatado o noivado com Ana Lúcia Vilela após uma foto dos dois supostamente tirada na sexta-feira (2) ter circulado nas redes sociais e muitos internautas terem desconfiado que os os dois estivessem juntos e fazendo uma jogada de Marketing.



"A gente não voltou, a gente hoje teve uma conversa super rápida. A gente não tratou tudo aquilo que a gente queria tratar", disse Lucas no Instagram.

Durante o período em que Lucas ficou confinado, Ana Lúcia conquistou milhares de seguidores no Instagram. O público se solidarizou com ela por ter visto o envolvimento do cearense com Jéssica no "BBB". Atualmente, ela tem mais de de 2 milhões de seguidores.

"Queria só dizer pra vocês que nada disso é marketing, a gente não precisa disso. A gente tem sentimento, a gente teve um relacionamento importante e quando a gente conversar e decidir o que for decidido, vou falar para vocês", disse Lucas, por meio da rede social.

O perfil Alfinetei do Instagram publicou a foto de Lucas e Ana Lúcia tirada na sexta com a legenda: "O Dj de Taubaté e a sofrida de Taubaté se encontraram hoje e tiraram essa foto. hahahaha Marketing que fala né?".

"Não me importo que falem do erro que cometi, tenho consciência de tudo. Agora não fala que é fachada. Não voltamos e nem conseguimos conversar tudo. Só lhe peço para não ficar fazendo isso porque estão mandando diversas coisas coisas ruins para ela sem ela merecer. Não há marketing, não há brincadeira. Fomos a um lugar reservado e lá pediram para bater uma foto. Qual o erro nisso? Peço apenas por ela, não por mim", disse o ex-bbb.





Leia mais:



Marília Mendonça com Anitta. Será que rola?

Oscar 2018: Conheça os indicados na categoria de melhor filme

Após sete anos, Jota Quest volta a Manaus com turnê acústica e intimista