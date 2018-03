Amigos defendem Paolla Oliveira após fotos íntimas vazarem na internet

Mais uma celebridade tem fotos intimas vazadas na internet, desta vez a vítima foi a atriz Paolla Oliveira. O curioso, é que as fotos que circulam na internet foram tiradas enquanto a atriz estava em gravação de uma nova série da Globo intitulada 'Assédio'.



As fotos que foram tiradas clandestinamente, pegaram de surpresa tanto a atriz quanto a própria emissora que repudiou o ocorrido emitindo uma nota sobre o vazamento das imagens.

"A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais" informou a emissora que investigará o responsável pelo o ocorrido.

Em um post no Instagram, Paolla Oliveira questionou com a frase Até quando? Paola também fez um texto onde definiu a pessoa que espalhou as fotos como um profissional criminoso. Veja um trecho da postagem da atriz;

"Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina - pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais", denunciou.

Paola fez um texto onde definiu a pessoa que espalhou as fotos como um profissional criminoso. | Foto: Reprodução

"O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens. O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei".

Amigos, familiares, atores e atrizes também se pronunciaram contra a circulação das fotos na internet . "Paolitz, conta comigo sempre. Te amo! Força, garota", disse a colega de profissão Camila Pitanga.

