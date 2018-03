Vídeo: Maisa visita palácio real na Espanha e fica impressionada

"Fui conhecer o Palácio Real de Madrid e fiquei encantada! Que lugar incrível! " | Autor: Youtube

Espanha- "Acho que eu nunca vi coisa mais linda na minha vida", declarou Maisa em seu novo vídeo mostrando sua visita ao Palácio Real de Madrid, na Espanha.

A rainha da internet mostrou um passeio turístico incrível na casa oficial da monarquia espanhola - mesmo que não seja mais habitada pelos reis. Embarque nesse vídeo cultural e aprenda um pouquinho com a Maisa.

Aos 15 anos, Maisa da Silva Andrade é uma atriz, cantora, modelo e apresentadora brasileira. Foi descoberta aos 3 anos, quando participou de um quadro de calouros do Programa Raul Gil, na Record e na Band. Atualmente, ela faz parte do elenco de atrizes do SBT.





Leia mais:

Amigos defendem Paolla Oliveira após fotos íntimas vazarem na internet

Oscar 2018: conheça os indicados na categoria de Melhor Filme

"Feira Volta ao Mundo' destaca artesanato de dez países em Manaus