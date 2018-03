Gosta de escrever cartas? Correios abrem inscrição para concurso

Cada escola pode participar com, no máximo, duas redações, que devem ser escritas a mão e produzidas por alunos de até 15 anos | Foto: Reprodução

Os Correios realizam concurso de cartas. As escolas da rede pública e privada interessadas em participar do 47º Concurso Internacional de Redação de Cartas têm até hoje (16) para se inscrever. O concurso é realizado no Brasil pelos Correios e coordenado em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU).



Cada escola pode participar com, no máximo, duas redações, que devem ser escritas a mão e produzidas por alunos de até 15 anos, sobre o tema “Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores?”.

Os três primeiros colocados na fase estadual e as respectivas escolas recebem prêmios em dinheiro. O vencedor da fase nacional, além de representar o Brasil na etapa internacional do concurso, recebe R$ 5 mil, e a escola, R$ 10 mil.

Todas as informações sobre o Concurso Internacional de Redação de Cartas estão disponíveis no site dos Correios.

