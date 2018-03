Receita de bolo trufado de chocolate para Páscoa

A páscoa está chegando, e com a comemoração vem a vontade de experimentar doces diferenciados, aprenda a fazer um delicioso bolo trufado neste fim de semana e 'delicie' sua família

Confira os ingredientes e modo de preparo e aproveite essa delicia.

Ingredientes

800 gramas de chocolate meio amargo

400 gramas de manteiga

10 unidades de ovo

1 xícara de açúcar

1 xícara de água

cacau em pó para decorar

frutas (de sua preferência) para decorar

Modo de Preparo

Derreta o chocolate em banho-maria, e em uma batedeira, bata os ovos com açúcar. Derreta a manteiga em uma panela e junte o chocolate, delicadamente, coloque a mistura dos ovos junto com o chocolate e mexa sem parar, unte uma forma com papel manteiga e despeje a massa.

Coloque essa mesma forma dentro de uma outra com água e asse o bolo em banho-maria no forno baixo, a 160 °C, preaquecido, durante 1 hora, após retirar do forno, polvilhe a superfície com cacau de boa qualidade e decore com frutas ou raspas de chocolate.

Rendimento

8 porções.





