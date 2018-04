'Filet do Chef' leva sabor e sofisticação para sua casa

Manaus - Desde a primeira garfada de qualquer um dos suculentos pratos de filé mignon do “Filet do Chef”, o cliente entende o porquê do sucesso do empreendimento. São mais de 10 pratos sofisticados e com preços competitivos que deleitam os mais exigentes paladares da capital amazonense.



O carro-chefe do restaurante delivery, inaugurado há 2 anos, segundo o proprietário José Loureiro, sem dúvida, é a carne mais nobre do boi, o filé. Por ser a parte mais macia e suculenta do boi, o filé é um dos cortes de carne mais consumidas no Brasil e, em Manaus, não seria diferente. “Por isso, decidimos apostar em várias combinações com o filé para agradar nossos clientes”, comenta.

O empresário conta que, atualmente, quem assina os pratos é a Chef de Cozinha, Lunamar Lacerda, que trabalhou por alguns anos em restaurantes de Miami. “Investimos em pratos sofisticados, mas sempre buscamos aquele sabor especial de comida caseira que todo mundo ama. Nosso diferencial está nos detalhes, e a Lunamar capricha muito no tempero, no cuidado durante o preparo, tudo para que o prato chegue impecável na casa do cliente”, explica.



Ele comenta que os pratos mais pedidos pelos clientes são: o Steak au Gorgonzola, que é servido no corte alto Tornedor, com molho de gorgonzola, feito com queijo de verdade, acompanha batatas rústicas; o filé acebolado com cebola crisp; o filé ao molho, madeira e o parmegiana. “São um sucesso. E agora 'a melhor farofa do mundo' está ganhando cada vez mais fãs na cidade”, diz, explicando que colocaram este nome por conta dos comentários dos clientes, “vários clientes dão feedback sobre nossa comida, e começaram a apelidar a nossa farofa com esse nome”.

O proprietário do 'Filet do Chef', José Loureiro, que também é designer e publicitário, contou ao Em Tempo que quando idealizou o restaurante queria que o cliente sentisse todo deleite e requinte que uma boa refeição deve ter. | Foto: Reprodução

Cada refeição um presente

O proprietário, que também é designer e publicitário, contou ao Em Tempo que quando idealizou o “Filet do Chef”, queria que o cliente sentisse todo deleite e requinte que uma boa refeição deve ter. “Hoje, quando o cliente recebe seu pedido, ele recebe em uma embalagem especial, semelhante à embalagem de presente”, conta, acrescentando que a ideia deu tão certo que criaram a campanha #MeuFiletdoChef. “Hoje a caixa, sem dúvida, virou parte da nossa marca”, diz.

De acordo com Mário Corrêa, que é cliente há 1 ano e meio do ‘Filet de Chef’ esse cuidado da empresa foi fundamental para se tornar cliente assíduo. “O serviço de atendimento é diferenciado, eles sempre são muito pontuais na entrega e também ligam para saber se o pedido foi entregue em ordem. Além disso eles sempre estão inovando em algum prato e enviam para a gente degustar”, comenta, revelando que o melhor termômetro para saber a qualidade são as crianças. “Na minha casa meus filhos adoram a comida do ‘Filet de Chef’, são os primeiros a provar a comida quando chega”.



Para tornar essa experiência ainda mais prazerosa, o Filet do Chef oferece para acompanhar à carne, vinhos selecionados com bom custo-benefício para os clientes. “Os vinhos oferecidos são volantes, mas sempre harmonizando com nossas carnes, no momento estamos oferecendo o Toro Loco Tempranillo”, diz o empresário, acrescentando que o estabelecimento também oferece opções de refrigerante. “Em breve, também vamos ampliar e oferecer opções de sucos naturais”, explica Loureiro.

Faça seu pedido pelo aplicativo e ganhe desconto

Quer degustar o melhor filé de Manaus e ganhar desconto? Pedir seu prato preferido é muito fácil. O 'Filet do Chef' possui um aplicativo fácil de manusear e vem ilustrado com todos os pratos disponíveis no cardápio. Você pode baixar tanto na versão para iOS ou Android. “Nosso aplicativo tem um layout bem usual para nosso cliente, com todos os pratos ilustrados, desenvolvido para ser muito útil. É a forma mais interessante de fazer um pedido”.

Um dos pratos mais pedidos é o Steak au Gorgonzola, que é servido no corte alto Tornedor, com molho de gorgonzola, feito com queijo de verdade, acompanha batatas rústicas. | Foto: Divulgação

Na primeira compra, depois de baixar o aplicativo, e utilizando o código promocional "FILETDOCHEFAPP" o cliente ganha 20% de desconto. E ainda participa do programa de fidelidade, que é contabilizado no próprio aplicativo, explicou José Loureiro. Para quem já é cliente do restaurante também tem desconto, utilizando o código promocional “EMTEMPO5”, você ganha 5% de desconto em uma compra.

Quem preferir pedir da forma tradicional também pode. Basta ligar para o telefone fixo: 3234-1012 ou no 99212-1012, que também tem WhatsApp. A taxa de entrega varia entre R$10 a R$15, dependendo da região da cidade de Manaus.

De acordo com o cliente Mário Corrêa, as crianças são o principal termômetro para medir a qualidade da comida. | Foto: Reprodução

