UEA promove recital de música nesta terça (10) em Manaus

Manaus - A Escola Superior de Artes e Turismo da UEA (ESAT) promove nesta terça-feira (10) às 17h30, mais um encontro do projeto "Intervalos de Terça", que trará ao palco dois jovens músicos, o Violonista Robert Ruan e o Violinista venezuelano Ting Hoy Wong.

O intuito é promover gratuitamente aos ouvintes e alunos da universidade a interação com os músicos convidados, além de abrir a oportunidade para os docentes da instituição se apresentarem. Situada na avenida Leonardo Malcher, a ESAT fica ao lado da Embratel, no bairro Praça 14.

Como o nome já sugere, o "Intervalos de Terça" acontece todas as terças-feiras, justamente no intervalo das aulas com a proposta de criar um fluxo de recitais para alunos e músicos convidados, além da troca de ideias entre os ouvintes e músicos.

Já caminhando para o seu quarto ano de existência, o projeto trouxe ao palco grandes nomes como a Orquestra Barroca do Amazonas que traz na bagagem shows em Portugal, Itália, Espanha entre outros países da Europa e a Orquestra de Beiradão do Amazonas, que no ano de 2017 fez turnê pelo Norte e Nordeste do Brasil em parceria com o SESC.

Atualmente o projeto é coordenado pelo professor de Piano Fábio Ventura e o aluno finalista Wagner Tiburtino que já relataram que as expectativas para este ano são muito boas, inclusive com uma programação rica em qualidade e variedade de repertórios e gostos musicais. No repertório constam as seguintes músicas:

Robert Ruan Violonista:

Tango en Skaï - Roland Dyens

Sonata K1 - Domenico Scarlatti

El Jardín de los Lagartos - Ernesto Cordeiro

Espelho do Luar - Robert Ruan

Brincadeira - Robert Ruan

Quintal - Robert Ruan

Ting Hoy Wong Violinista

Partita II Bach

- Allemande

- Gigue

