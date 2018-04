Projeto 'Travessias Além-Mar' chega ao Teatro da Instalação

Manaus — O Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro, vai estar especialmente movimentado nesta semana. De 12 a 15 de abril, os palcos recebem o projeto "Travessias Além-Mar", uma realização entre a Cacompanhia de Artes Cênicas e a artista circense Lis Nobre. O projeto traz uma vivência artística para estudantes e profissionais, além de um fim de semana com apresentações especiais da artista e da companhia.

Fazendo uma turnê em cidades brasileiras como Juiz de Fora, São Paulo e Belo Horizonte, a artista incluiu Manaus em seu itinerário. Atualmente morando em Zakynthos, na Grécia, a artista Lis Nobre desenvolve uma pesquisa que envolve teatro, circo e dança. Após convite da Cacompanhia de Artes Cênicas, ela traz uma vivência artística nesta quinta e sexta-feira (12 e 13) no Teatro da Instalação, de 18h às 21h. A oportunidade é voltada para estudantes e profissionais destes segmentos artísticos.

Leia também: UEA promove recital de música nesta terça (10) em Manaus

No domingo, o projeto encerra com a apresentação do espetáculo de circo-teatro "La Mamá" | Foto: Divulgação

De acordo com o diretor da Cacompanhia Jean Palladino, Lis é uma artista com quem sempre manteve contato e, quando soube de sua vinda para o país, aproveitou para sugerir o escambo artístico. "Acho um momento importante para troca de experiências e trabalho", comenta ele. "A pesquisa dela é algo híbrido entre teatro, circo e dança e isso se soma ao trabalho corporal que a nossa companhia realiza".

No sábado (14), às 20h, a artista apresenta "Experimentos de Travessia", onde traz pequenas performances originadas de sua vida artística na Grécia. Em seguida, Lis traz "Vento", um espetáculo de dança contemporânea no trapézio. Em ritmo lento e com formas inspiradas no estilo Butoh de dança, ela dialoga com a gravidade. A entrada custa R$20 inteira e R$10 meia, disponível na bilheteria do teatro.

Já no domingo (15), o projeto encerra com a apresentação do espetáculo de circo-teatro "La Mamá". De autoria da Cacompanhia, a história traz dois irmãos venezuelanos refugiados que remontam um circo em homenagem à mãe com a ajuda de uma moradora de rua. Sob a direção de Jean Palladino, o espetáculo traz números de malabares, tecido e acrobacias. A entrada é totalmente gratuita, com contribuição espontânea no chapéu.

Leia mais:

Roberto Carlos chega a Manaus para show exclusivo no dia 21

Pabllo Vittar vai concorrer ao título de Drag Queen mais incrível

Anitta ganhará documentário na Netflix sobre sua vida e carreira