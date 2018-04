Casa de Caba e Maracatu se apresentam no Tacacá na Bossa desta quarta

Manaus — Nesta quarta-feira (11/4), a banda Casa de Caba e o grupo Maracatu Pedra Encantada se apresentam no Tacacá na Bossa, a partir das 19h, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O evento, que tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem acesso gratuito.

O Maracatu Pedra Encantada será o primeiro a subir ao palco, com apresentação de uma hora. A Casa de Caba entra em seguida e, no final do show, os grupos se juntam para tocar três músicas.

“O nosso som já tem uma pegada de maracatu, então, vamos fechar tocando juntos. Tocaremos as músicas ‘O progresso não gosta de índio’, ‘A Tábua’, e ‘Ogum’”, detalha o vocalista da Casa de Caba, Magaiver Santos. "Vamos repetir o show que fizemos no ‘Bloco da Rua’, que aconteceu há duas semanas, e também no do dia do lançamento de nosso disco, vai ser especial”, diz.

Este é o segundo show da 13ª temporada do Tacacá na Bossa que neste ano, além de contar com uma nova estrutura de palco e iluminação, tem programação até 13 de dezembro.

Para abril, a programação traz Fátima Silva (18/4), Rafael Moraes & Grupo (18/4) e um show em homenagem ao Dia Nacional do Choro (23/4), que coincide com o aniversário de Pixinguinha. Os shows acontecem, tradicionalmente, às quartas-feiras, a partir das 19h.

