Clube dos Quadrinheiros inaugura exposição no Povos da Amazônia

Manaus — Expondo antigas artes da cultura alternativa publicadas no caderno “Front Zine”, do “Jornal do Norte”, o Clube dos Quadrinheiros de Manaus realizará uma mostra gratuita, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), no período de 12 de abril a 12 de maio. O projeto faz parte da agenda do Programa Espaço Aberto, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Imagens com elementos da cultura alternativa ligadas ao mangá, parapsicologia e cibercultura serão os destaques da exposição. As páginas de “Front Zine” eram publicadas anos 90. Na época, os artistas também escreviam notas curtas com atualizações do mundo geek. O caderno era produzido por Daniel Dante, Mário Orestes, Bruno Cavalcante, João Vicente e Fábio Prestes, membros do Clube dos Quadrinheiros de Manaus.

O presidente do Clube dos Quarinheiros, Mário Orestes, conta que o grupo foi pioneiro na forma de utilizar a diagramação na época. “A ideia surgiu quando percebemos que naquela época, nenhum jornal de todo o território brasileiro usava aquele tipo de diagramação que nós usávamos naquela página. Sem querer fomos vanguarda. Até hoje jornalistas e designers se impressionam com o que fizemos nos anos 90”, destaca.

Um dos autores do caderno, Daniel Dante, conta que as obras publicadas agregaram valor em sua carreira. “‘Front Zine’, por um breve momento, foi uma aventura que nos enriqueceu, se não de forma monetária, mas em cultura. Minha percepção das coisas mudou muito com essa experiência”.

“Front Zine” era considerada uma arte gráfica inédita e corajosa, para os padrões de diagramação da época. Ao todo, 13 edições foram enquadradas para a exposição.

Sobre o Clube

O Clube dos Quadrinheiros de Manaus existe há 25 anos e hoje conta com cerca de seis participantes. Ao longo dos anos, o grupo realiza eventos de fomento a nona arte, como mesas redondas, palestras, mercado de pulgas, workshops, além de publicações e exibições de filmes.Para mais informações sobre o grupo e o evento, o grupo disponibiliza o e-mail quadrinheiros@gmail.com.

