Turnê solo de Paula Toller chega a Manaus neste sábado (14)

Manaus - Uma das canções mais conhecidas da banda Kid Abelha também dá nome à turnê de Paula Toller, que faz show em Manaus neste sábado (14). Após sucesso em diversas capitais brasileiras, a turnê "Como Eu Quero" toma conta do Studio 5 Centro de Convenções. Com canções que estiveram presentes em seus 36 anos de carreira, Paula Toller promete um show para os manauenses cantarem e dançarem junto com ela.

Com o fim da banda Kid Abelha, há exatamente dois anos, a cantora não ficou parada desde então. Lançou um espumante com sua marca Latoller, publicou um livro infantil com a letra de "Oito Anos" ilustrada e cantou para mais de 1 milhão de pessoas na turnê Rock Brasil. "Estou em uma fase muito produtiva e diversificada", comenta Paula. "Estou mais jovem do que nunca e aproveitando mais a vida e a alegria que a música me traz".

Segundo a cantora, o repertório do show em Manaus vai ter seus maiores sucessos, como "Nada Sei", "Fixação" e "Lágrimas e Chuva", mas também algumas novidades. "Também vou cantar 'Céu Azul', a nova música de trabalho, e 'Ando Meio Desligado', dos Mutantes", revela ela. "A direção musical é do Liminha, maior produtor do rock brasileiro e que também participa do show tocando violão".

"Céu Azul" é o último lançamento da cantora e trata-se de uma canção da banda santista Charlie Brown Jr. A composição de Chorão e Thiago Castanho ganhou toques de folk na voz de Paula Toller. Além desta canção, Paula também vem homenageando outros conhecidos nomes da música em sua turnê, como Stevie Wonder e Fleetwood Mac.

Este é o primeiro show de Paula Toller em Manaus desde 2012, quando se apresentou com a banda Kid Abelha. Dessa vez, ela é acompanha por Liminha nos arranjos e violão, Gustavo Carmadella no violão, Pedro Augusto nos teclados, Adal Fonseca na bateria e Pedro Dias no baixo. Apesar de ser mais intimista, a cantora explica que a pegada do show pode ser definida como eletroacústica, entre o rock'n'roll e o acústico.

"O conceito do show é tocar as músicas mais queridas do público com ênfase na minha voz e nos violões, mas com acompanhamento de outros excelentes músicos e um lindo cenário", destaca Paula. A turnê tem lotado casas de shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre — e ela espera que não seja diferente na capital amazonense. "Quero dividir essa alegria com todo os fãs de Manaus que me derem o prazer de comparecer", diz.

Os shows devem seguir durante o ano de 2018 por outras cidades do Brasil e a gravação do DVD da turnê através da gravadora Universal, parceira dos shows. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.aloingressos.com.br ou nos pontos de venda da Central Alô Ingressos, localizados nos shoppings Manauara, Sumaúma, Amazonas e Via Norte.

