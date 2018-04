Marco Túlio: Fenômeno da internet se apresenta no Teatro Amazonas

Manaus - Depois de se apresentar para cerca de 150 mil pessoas em 50 cidades brasileiras, a sensação brasileira do universo Minecraft volta a Manaus neste mês. O youtuber mineiro Marco Túlio, criador do canal AuthenticGames, apresenta na cidade o novo formato do "AuthenticGames: o show – Festa dos Youtubers", domingo, dia 15 de abril, em duas sessões, às 15h e 19h, no Teatro Amazonas.

Para que os “maninhos e maninhas” não percam um minuto dessa viagem inesquecível, o novo espetáculo chega recheado de novidades. Foram criados novos quadros, personagens, números musicais e dicas para se dar bem no Minecraft, tudo com muita interatividade com o público em um cenário reformulado. De acordo com Marco Túlio, “esse é um espetáculo para toda a família curtir”.

A estrutura do evento inclui 70 metros de telões, apresentação de bonecos de espuma com 2,5 metros do AuthenticGames e da Lídia, a namorada perfeita. Nesse novo espetáculo, haverá a estreia do cão boneco Shake. Estão também confirmadas as presenças dos amigos da família Craft.

Sobre o AuthenticGames

Aos 21 anos de idade, o mineiro Marco Tulio, sempre apaixonado por games, se tornou um fenômeno da internet com o Canal AuthenticGames no Youtube.

Ele publica diariamente três vídeos para mais de 13 milhões de inscritos em seu canal. A média mensal de acessos chega a 150 milhões de visualizações. Desde a criação do AuthenticGames, em 2011, seus vídeos já receberam mais de 5,4 bilhões de acessos.

Marco Túlio também é um sucesso fora das telas, É o maior vendedor de livros infantojuvenis do Brasil, atingindo a marca de mais de 600 mil exemplares das quatro obras lançadas.

Artista da Sony Music, seu DVD em desenho animado “AuthenticGames e seus amigos” foi “disco de ouro” na pré-venda e está, desde o lançamento, entre os três DVDs mais vendidos do Brasil.

A marca ainda possui linha de roupas de cama, bonecos, uma escola de programação em Belo Horizonte e, recentemente, assinou contrato com a Caras para o lançamento de uma série de revistas em quadrinhos.

Os ingressos para “AuthenticGames ao vivo” já estão à venda no site Alô Ingressos.



