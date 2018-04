'ManiFesta' traz música, esporte e gastronomia para a Vila Olímpica

Manaus - Com a proposta de reunir alunos universitários em uma competição musical, neste sábado e domingo, 14 e 15, no Kartódromo da Vila Olímpica, acontece a primeira edição do Festival de Música Universitária ManiFesta. O evento reunirá 15 artistas que apresentarão suas músicas autorais e competirão pelo Prêmio Pereira de Música, no valor total de R$ 15 mil.

“Essa primeira edição do Festival de Música ManiFesta tem por objetivo reunir todas as universidades e trazer todo o conjunto da comunidade acadêmica para esse novo cenário que pretende valorizar quem já está no cenário musical amazonense e descobrir novos talentos, dando oportunidades para os alunos mostrarem as suas produções”, explica o coordenador do festival, Maick Soares.

O festival inicia às 16h e conta com programação esportiva, como mini vôlei, futebol, demonstração de kart, entre outros. Conta ainda com programação acadêmica com um “aulão” sobre a Amazônia.

A programação gastronômica terá uma edição do “Rota dos Chefs” e a programação musical contará com dez bandas regionais e 15 bandas universitárias.

O evento tem como entrada a doação de 1kg de alimento não perecível e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O Kartódromo da Vila Olímpica está localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro.

Competição

Almejando conquistar o Prêmio Pereira de Musica, em homenagem ao artista amazonense, Antônio Pereira, 15 grupos foram selecionados para se apresentar no dia do evento. Para integrarem o festival, esses grupos tiveram que passar por uma comissão avaliadora e uma votação online.

Dentre os critérios dispostos no edital, a banda tinha que conter no máximo oito integrantes e metade tinha que ser universitário. Além disso, tinha que estar com todas as documentações em dia com a sua universidade e ter submetido uma música autoral.

No evento, a performance será ao vivo para uma banca avaliadora compostas por sete jurados. A letra da música e a interpretação da mesma serão alguns dos itens avaliados. A premiação é num total de R$15 mil, sendo R$7 mil para o primeiro colocado, R$5 mil para o segundo e R$3 mil para o terceiro.

